Márquez vai parar à Gresini

O piloto espanhol Marc Márquez (Honda) foi confirmado na Gresini, equipada com motas Ducati, para a temporada de 2024 do Mundial de MotoGP.

“A família Gresini tem o prazer de anunciar a chegada de Marc Márquez para a temporada de 2024. O espanhol, múltiplo campeão do mundo, anunciou a sua desvinculação da Honda (a 4 de outubro) e, a partir do próximo ano, será o novo piloto da Team Gresini, ao lado do seu irmão Alex”, lê-se no comunicado da equipa italiana.

Campeão mundial em 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2019, Marc Márquez estará, pela primeira vez, numa equipa privada, sem o apoio direto de uma marca.

No próximo ano, estará aos comandos de uma Ducati Desmosedici GP23, o modelo deste ano e não a mais recente máquina da marca italiana.

O piloto catalão, de 30 anos, disse estar “entusiasmado com este novo desafio”, mas admitiu que “não foi uma decisão fácil” pois implica “uma mudança em todos os aspetos”.

“Mas, às vezes, na vida, tens de sair da tua zona de conforto e desafiar-te a ti mesmo para continuares a crescer”, sublinhou.

Márquez sofreu uma queda grave no GP de Jerez de la Frontera de 2020, segunda prova do campeonato, e não voltou a conseguir fazer uma temporada completa devido a uma série de lesões.

Depois de ter corrido sempre com uma Honda oficial na categoria rainha do motociclismo de velocidade, Marc Márquez vai, agora, tripular a mota que tem dominado as duas últimas temporadas.

“Sei que terei de adaptar muitas coisas ao meu estilo de condução e não vai ser fácil, mas estou convencido de que toda a equipa Gresini me vai ajudar muito”, destacou.

Origens da equipa

Esta equipa foi fundada pelo antigo piloto italiano Fausto Gresini, campeão mundial da categoria de 125cc em 1985 e 1987, que faleceu em 2021, na sequência de complicações derivadas da covid-19.

Entre os patrocinadores, tem a Oli, empresa portuguesa de soluções sanitárias.

No mesmo comunicado, a atual proprietária da equipa e viúva do fundador, Nadia Padovani, assinalou o “momento histórico” que a contratação de Marc Márquez representa.

“Em menos de uma temporada, afeiçoámo-nos ao seu irmão e, de igual forma, daremos as boas vindas ao Marc, acreditando que tem todo o potencial para ser competitivo desde o primeiro momento com uma Desmosedici GP23”, disse Nadia Padovani.

O primeiro contacto com a nova mota deverá ocorrer nos testes de 28 de novembro, em Valência, após o final da temporada.