Marmelos cozidos com especiarias e laranja

Uma receita para utilizar uma fruta da época que serve para fazer mais receitas do que apenas marmelada. Pode servir estes marmelos cozidos como sobremesa, com gelado, por exemplo. Ou também pode usá-los para fazer um bolo ou um crumble de marmelo e amêndoa.

Bom apetite!

INGREDIENTES:

3 marmelos grandes

6 colheres de sopa de mel

2 paus de canela

3 cravinhos

1 estrela de anis

1 laranja

2 chávenas de vinho do Porto

CONFEÇÃO:

1) Comece por descascar os marmelos. De seguida, corte-os em gomos grossos, retirando o caroço.

2) Coloque os marmelos numa panela. Regue com o vinho do Porto e o sumo da laranja. Junte também as especiarias, o mel e 2 tirinhas do vidrado da laranja. Por fim, junte água até cobrir bem os marmelos.

3) Leve o tacho ao lume e tape. Quando levantar fervura, baixe o lume e deixe cozinhar em lume brando durante 30 minutos. Retire a tampa e deixe cozinhar mais 15 minutos. Quando estiverem cozidos, desligue o lume.

Para ver mais receitas:

http://quemrapaotacho.blogspot.pt

Siga o blogue:

https://www.facebook.com/quemrapaotacho/

https://www.instagram.com/regina_foodblog