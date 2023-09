Marcou mais dois golos. E vai continuar “enquanto as pernas deixarem”

Cristiano Ronaldo marcou dois golos na vitória por 4-3 do Al Nassr sobre o Al Ahli, esta sexta-feira, para o campeonato saudita.

No final do jogo, o internacional português comentou com emoção o que se passou em campo e falou, igualmente de forma emocional, sobre o seu futuro.

«Foi um grande jogo, jogámos muito bem, contra uma grande equipa, estamos felizes, estamos no topo da tabela e é isto que procurávamos. Mesmo com a minha idade continuo a amar o futebol, a amar jogar e marcar golos, ganhar jogos e continuarei até as minhas pernas dizerem: ‘Cristiano, acabou!’.»