Maia é o destino dos amantes de chocolate este fim de semana

O aroma a chocolate regressa e invade a Maia … A quarta edição do Choc Choc Choc Chocolate Market está de volta!

Especialmente dedicado a quem adora chocolate! Atenção chocólatras e amantes de chocolate nas suas muitas deliciosas formas: Brigadeiros, Chocolate artesanal, Brownie, Trufas, Bombons artesanais, Cookies, Biscoitos, Bombocas, Bolo de chocolate, bolo de cenoura coberto de chocolate, chocolate quente, e para conjugar … Licor de Chocolate para beber fresquinho, Moscatel, Ginjinha, vinho do Porto e muitas mais delícias!

Encontra o Choc Choc Choc, Chocolate Market na INSPIRE!, um espaço de eventos com 200m2 para desfrutar com todo o conforto, no centro da Maia. Um local descontraído, central, para poder conhecer e falar com quem faz todas estas maravilhas, e claro desfrutar e comprar!

No centro da Maia, a 3 minutos da Câmara da Maia, e a 300 metros do Metro!

A entrada é gratuita.