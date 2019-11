Luxemburgo-Portugal num campo de batatas?

As autoridades federativas luxemburguesas anunciaram com preocupação esta quinta-feira que o estado do relvado onde será disputado o Luxemburgo-Portugal no domingo é preocupante.

Foram imediatamente lançados trabalhos de reparação do relvado do estádio Josy Barthel, na capital luxemburguesa, que será palco de uma verdadeira final para a seleção portuguesa, porque disputa neste último jogo de qualificação a presença na fase final do Euro2020.

Fontes da federação luxemburguesa admitem que o relvado do estádio nacional está num estado “lastimável” e que para que o encontro de domingo possa ser disputado em condições “minimamente aceitáveis”, tanto a seleção da casa como os portugueses não treinarão no estádio Josy Barthel. O objetivo é “poupar” o relvado que neste momento está a ser cuidado por uma vasta equipa para garantir “as melhores condições aos nossos ilustres visitantes”, disse fonte da federação luxemburguesa de futebol.

Portugal deverá assim treinar no sábado de manhã em Bissen, nas novas instalações do FC Atert Bissen na zona de atividades de Klengbousbierg.