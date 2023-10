Lusodescendente Eustáquio lesionou-se ao serviço do Canadá

O nome de Stephen Eustáquio está inscrito no boletim clínico do FC Porto, cinco dias depois de o luso-canadiano ter sofrido um edema na perna esquerda no estágio da sua seleção.

Numa nota publicada no seu site, os ‘dragões’ detalharam a lesão contraída pelo médio, que regressou antecipadamente ao Olival para ser reavaliado pelo departamento clínico ‘azul e branco’, ficando de fora da derrota dos ‘canucks’ frente ao Japão (1-4), na sexta-feira, em Niigata, em jogo de preparação para a Liga das Nações da CONCACAF.

Stephen Eustáquio passa a ladear Pepe, Iván Marcano, Zaidu e Gabriel Veron no lote de lesionados do FC Porto, cujo plantel retomou hoje a preparação do encontro face ao Vilar de Perdizes, da Série A do Campeonato de Portugal, quarto escalão nacional, da terceira eliminatória da Taça de Portugal, que se irá realizar na sexta-feira, às 20h45, em Chaves.

Depois de três dias de folga, o conjunto de Sérgio Conceição voltou a evoluir sem Diogo Costa (Portugal), Gonçalo Ribeiro (Portugal sub-19), Jorge Sánchez (México), Francisco Conceição (Portugal sub-21) e Mehdi Taremi (Irão), todos ao serviço das suas seleções.

O FC Porto vai prosseguir os trabalhos na terça-feira, às 10h30, no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, tendo em vista o início da defesa do troféu na Taça de Portugal, prova que conquistou nas últimas duas épocas, totalizando 19 êxitos.