Lusodescendente Cédric Soares vai sair do Arsenal

O lateral direito Cédric Soares, nascido há 32 anos em Singen, na Alemanha, mas internacional português, vai abandonar o Arsenal a custo zero no final da temporada.

A informação foi esta semana divulgada por Fabrizio Romano, jornalista especialista no mercado de transferências, que acrescentou ainda que o defesa está a atrair o interesse de vários emblemas europeus.

Formado no Sporting desde o escalão sub-7, Soares estreou-se no futebol profissional precisamente de verde e branco na temporada 2010/11, na altura por Paulo Sérgio num jogo da Liga Europa frente ao Gent. E de verde e branco vestiu até 2014/15 (com um empréstimo à Académica de Coimbra pelo meio), até que no verão rumou ao Southampton. Em 2018/19 esteve emprestado ao Inter de Milão durante meia época, voltou ao clube inglês e de seguida foi contratado pelo Arsenal. Na época passada esteve emprestado ao Fulham e nesta foi utilizado pelo clube londrino apenas cinco vezes.