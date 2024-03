Luís Cruz vai assumir clube francês

O técnico da equipa de andebol do Belenenses, Luís Cruz, vai sair do clube no fim da temporada para abraçar um novo projeto, desta feita em França.

De acordo com o desportivo ZeroZero, já foi, inclusivamente, apresentado como o próximo treinador do

Saran HB, emblema que milita na Liqui Moly StarLigue.

Depois de vários anos a treinar entre Sporting e Benfica, Luís Cruz emigrou há um ano para a Arábia Saudita, mas rapidamente voltou ao país que o viu nascer para abraçar o Belenenses. Neste momento tem seis vitórias em 13 partidas disputadas.