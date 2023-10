Livro português vira série e já concorre a prémio espanhol

O livro “Águas Passadas”, uma obra da autoria do escritor João Tordo, será adaptado para o formato série, encontrando-se a produção a cargo da Caracol Studios. O projeto, ainda em fase de desenvolvimento, foi selecionado para o Fiction Mallorca Pitch onde será apresentado pela produtora, Joana Domingues, sendo a única série portuguesa em competição.

“Já perdi a conta ao número de leitores que me pediram uma série de TV inspirada em ‘Águas Passadas’. E, na verdade, quando escrevi o livro, sempre pensei que, um dia, a adaptação teria de ser feita – a Pilar e o Cícero merecem passar da página ao ecrã. Adaptar esta história e reinventar estas personagens, que me são tão queridas, em formato de série, é uma responsabilidade para com todos os leitores destes livros e com o material original que talvez seja um dos desafios mais interessantes do meu ofício”, afirmou João Tordo, autor da obra original e responsável pela adaptação da mesma.

A realização deste projeto ainda em fase de desenvolvimento será da responsabilidade de Bruno Gascon, criador da primeira série portuguesa a ser premiada no Conecta Fiction 2022 (O Último Lobo, uma coprodução Caracol Studios e SPi) que acaba de filmar a série “Irreversível” para a RTP e cuja longa metragem “Pátria”, também produzida pela Caracol, estreia a 19 de Outubro nos cinemas nacionais. “Desde que li o livro senti que ele era uma série à espera de acontecer, por isso é entusiasmante não só para mim poder trazer para esse formato este livro do João que, tem todos os ingredientes que um bom thriller deve ter e cujas personagens têm a profundidade que procuro trazer para todos os meus projetos, como ainda por cima poder contar com o João enquanto responsável pela adaptação”.

“Águas Passadas” é apresentado a 17 de outubro na secção competitiva do Fiction Mallorca Pitch. Para Joana Domingues é interessante que “ainda numa fase tão embrionária e de desenvolvimento o projeto tenha captado interesse internacional. Pretendemos aproveitar esta oportunidade para estabelecer pontes para uma possível coprodução sendo que neste momento estamos totalmente focados no desenvolvimento desta série de forma a dá-lhe a dignidade que o livro merece”.

O Fiction Mallorca Pitch é um evento audiovisual que concentra a sua atividade na formação, promoção e networking do setor audiovisual das Ilhas Baleares com o setor nacional e internacional e decorre entre 17 e 19 de outubro.