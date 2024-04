Lisboa na rota de traficantes de cornos de rinoceronte

A Autoridade Tributária e Aduaneira apreendeu no Aeroporto de Lisboa sete cornos de rinoceronte africano, uma espécie protegida internacionalmente, avaliados em 422.640 euros.

De acordo com a mesma informação, os cornos apreendidos pelas autoridades aduaneiras no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, eram transportados numa embalagem de papelão com destino a Paris e têm um peso de 7,044 quilos.

Esta espécie, assim como muitas outras, é protegida pela Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção — CITES, mas continua a ser um negócio ilegal muito lucrativo para os caçadores clandestinos.