Liga Europa traz boas notícias aos benfiquistas de Marselha

O Benfica, sobrevivente português nas taças europeias, defronta os franceses do Marselha nos quartos de final da Liga Europa em futebol, ditou o sorteio esta sexta-feira realizado em Nyon, na Suíça.

A primeira mão realiza-se no Estádio da Luz, em Lisboa, em 11 de abril, e a segunda uma semana depois, no dia 18, em França.

Os ‘encarnados’ estiveram por cinco vezes nos ‘quartos’ da Liga Europa, conseguindo três apuramentos, para ‘cair’ nas meias-finais em 2010/11 e na final em 2012/13 e 2013/14, e duas eliminações, em 2009/10 e 2018/19.

Em caso de apuramento, o Benfica defrontará nas meias-finais o vencedor da eliminatória entre os ingleses do Liverpool e os italianos da Atalanta, ‘carrascos’ do Sporting, com primeira mão em casa, em 02 de maio, e segunda fora, em 09 de maio.

A final da edição 2023/24 da Liga Europa, que poderá ser com AC Milan, Roma, Bayer Leverkusen ou West Ham, está marcada para 22 de maio, em Dublin, na República Irlanda.