Liga dos Campeões: Porto disputa oitavos em Londres

O FC Porto vai enfrentar o Arsenal primeiro em casa, nos oitavos de final da Liga dos Campeões, e depois em Londres, ditou o sorteio desta segunda-feira, que decorreu em Nyon, na Suíça.

O Porto, sobrevivente luso nos ‘oitavos’ da Liga dos Campeões em futebol conheceu esta segunda-feira os próximos adversários europeus.

A equipa de Sérgio Conceição irá jogar a primeira mão dos oitavos de final em casa, a 13, 14, 20 ou 21 de fevereiro de 2024, e só depois em Londres, a 5, 6, 12 ou 13 de março.

Pelo mesmo sorteio ficou decidido que o Barcelona vai defrontar o Nápoles, o Real Sociedad irá jogar com o Paris Saint-Germain, o Atletico Madrid vai disputar os ‘oitavos’ com o Inter e o Borrussia Dortmund com o PSV Eindhoven.

Lazio-Bayern Munique, Copenhaga-Manchester City e Leipzig-Real Madrid são os restantes jogos dos oitavos de final da Champions, cuja final se vai realizar no estádio de Wembley, em Londres.

No que respeita à Liga Europa, o Benfica e o Sporting de Braga, que caíram da ‘Champions’, ao serem terceiros dos respetivos agrupamentos, têm sete possíveis adversários no play-off de acesso aos ‘oitavos’ e o desejo comum de não enfrentarem a Roma, de José Mourinho, Rui Patrício, Renato Sanches e João Costa.

Os outros possíveis adversários de ‘encarnados’ e ‘arsenalistas’ são três clubes franceses – Marselha, Rennes e Toulouse -, os alemães do Friburgo, os checos do Sparta Praga e os ‘simpáticos’, ainda que ‘longínquos’, azeris do Qarabag.

Por seu lado, o Sporting, que não conseguiu seguir diretamente para os ‘oitavos’, ao ser segundo do Grupo D da Liga Europa, atrás da Atalanta, não desejará, certamente, defrontar os italianos do AC Milan e reencontrar Rafael Leão.

Na ‘rota’ dos ‘leões’ estão também os turcos do Galatasaray, os franceses do Lens, os neerlandeses do Feyenoord, os suíços do Young Boys e os ucranianos do Shakhtar Donetsk, que o FC Porto ‘relegou’ para a segunda prova da UEFA.

O FC Porto está pela 14.ª vez nos oitavos de final, fase que ultrapassou cinco vezes (2003/04, 2008/09, 2014/15, 2018/19 e 2020/21) e na qual caiu em oito ocasiões (2004/05, 2006/07, 2007/08, 2009/10, 2012/13, 2016/17, 2017/18 e 2022/23).

O sorteio do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa está marcado para as 13h00 locais (12h00 em Lisboa) e os jogos estão agendados para 15 e 22 de fevereiro, com o Sporting a fechar em casa, onde Benfica e Braga começam.