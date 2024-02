Liga das Nações: Portugal em grupo “muito interessante”

O selecionador português de futebol, o espanhol Roberto Martínez, considerou esta quinta-feira “muito interessante” o sorteio da Liga das Nações, que colocou no caminho luso as seleções da Croácia, Polónia e Escócia, no Grupo A1.

“É um sorteio muito interessante para nós (…), mas não há sorteios simpáticos. É importante querermos crescer. A fase de apuramento [para o Euro2024] foi impecável, mas agora precisamos continuar a vencer. Gosto muito do novo formato do torneio”, disse, em reação ao Canal 11, garantindo que “não há favoritos”.

O técnico luso referia-se ao facto de a prova passar a ter quartos de final – avançam os dois primeiros de cada um dos quatro grupos –, bem como ao facto de as seis jornadas decorrerem num curto espaço de tempo, entre 05 de setembro e 19 de novembro.

“Um período muito longo implica muitas vezes mudanças no balneário e nos momentos de forma dos jogadores. É muito importante para o futebol português estar no novo formato”, considerou.

Sobre a Croácia, finalista vencida em 2023, frente à Espanha, recordou a sua capacidade de nos últimos anos estar em várias finais internacionais, realçando a sua “geração com um futebol mágico”.

Quanto à Polónia, elogiou o ponta de lança Robert Lewandowski, que permite à equipa “ter capacidade para marcar golos”.

“Já a Escócia, tem a melhor geração dos últimos 20 anos. É uma seleção que volta ao Europeu e até ganhou à Espanha”, avisou.

Roberto Martínez entende que os portugueses vão “desfrutar muito com seis jogos espetaculares”, admitindo que a Croácia é um adversário “tecnicamente de um nível superlativo”.

Apesar de estar agradado com o sorteio, o seu principal foco está no campeonato da Europa de 2024, para o qual a formação das ‘quinas’ vai ter, inclusivamente, um particular de preparação frente à Croácia, em 08 de junho, no Estádio do Jamor, em Oeiras.

“Agora estamos focados no Europeu. Temos um estágio em março, muito importante para testar as valências de 15/16 jogadores e depois finalizar em maio a lista de convocados, que ainda não está fechada. E, depois, desfrutar do Europeu”, vincou.

Quanto à Liga das Nações, o selecionador assume que “é importante para o futuro”, por entender que Portugal, que tem a “responsabilidade de ter vencido a primeira edição”, precisa estar “sempre no melhor patamar do futebol europeu”, realçando o facto de a competição estar a ganhar importância e notoriedade.

O terceiro classificado de cada grupo vai a um ‘play-off’ com um segundo da Liga B, enquanto o quarto é relegado à ‘segunda divisão’.

A ‘final four’ da quarta edição da Liga das Nações, prova já conquistada por Portugal (2018/19), França (2020/21) e Espanha (2022/23), realiza-se de 04 a 08 de junho.