Liga das Nações: Joana Martins desfalca seleção

Portugal cumpre na sexta-feira frente à França, em Valenciennes, a estreia na Liga das Nações e Francisco Neto já tem uma baixa confirmada, a jogadora do Sporting Joana Martins, que já não integrou o treino matinal desta terça-feira.

Na primeira de suas sessões de treino do dia, Francisco Neto contou com 24 jogadoras, entre as quais as Sierra Cota-Yard, Bruna Lourenço, Andreia Faria, Ana Dias e Nádia Gomes, todas “caras novas” face ao grupo que esteve no último Mundial, realizado na Austrália e Nova Zelândia.

O grupo esteve todo à disposição do selecionador nacional, com exceção de Diana Gomes, que, depois de uma primeira fase de corrida ligeira no relvado, treinou à parte com a preparadora física da equipa técnica nacional.

Na primeira parte do treino, as jogadoras fizeram alguns exercícios de circulação de bola e, depois, Francisco Neto dividiu o grupo para um jogo em campo reduzido, sempre com indicações para pressão alta e acerto no passe.

Portugal está inserido no Grupo 2 da Liga A da Liga das Nações e na sexta-feira defronta a França, no Stade du Hainaut, na cidade de Valenciennes. Quatro dias depois, a equipa das ‘quinas’ recebe a Noruega, no Estádio Cidade de Barcelos.

Estes são os primeiros encontros da seleção nacional após a primeira participação num Campeonato do Mundo, na Austrália e na Nova Zelândia, onde Portugal foi afastado na fase de grupos.

A formação das ‘quinas’ entrou com um desaire por 1-0 face aos Países Baixos, depois venceu o Vietname por 2-0 e, a fechar, empatou a zero com os Estados Unidos, num jogo em que, sobre o final, Ana Capeta atirou uma bola ao ‘ferro’ – o triunfo valeria a Portugal um lugar nos oitavos de final.

Lista de convocadas atualizada:

– Guarda-redes: Inês Pereira (Servette FC), Patrícia Morais (SC Braga) e Sierra Cota-Yard (Arkansas Razorbacks).

– Defesas: Ana Borges (Sporting CP), Ana Seiça (SL Benfica), Bruna Lourenço (Sporting CP), Carole Costa (SL Benfica), Catarina Amado (SL Benfica), Diana Gomes (Sevilha FC), Lúcia Alves (SL Benfica), Joana Marchão (Servette FC),

– Médios: Andreia Faria (SL Benfica), Ana Rute (SC Braga), Andreia Norton (SL Benfica), Andreia Jacinto (Real Sociedad), Dolores Silva (SC Braga), Fátima Pinto (Sporting CP), Francisca Nazareth (SL Benfica) e Tatiana Pinto (Brighton).

– Avançadas: Ana Capeta (Sporting CP), Ana Dias (Zenit), Diana Silva (Sporting CP), Nádia Gomes (San Francisco Glens), Telma Encarnação (CS Marítimo).