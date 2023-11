Lesão arreda Telma Monteiro dos Europeus de judo

A judoca portuguesa Telma Monteiro lesionou-se com aparente gravidade no primeiro combate nos Europeus de Montpellier, em França, na sua 17.ª presença, aos 37 anos, na prova continental, sendo obrigada a desistir.

Telma Monteiro lutava com a russa Daria Kurbonmamadova, a competir como neutra, quando uma tentativa de projeção da sua adversária, a cinco segundos do final, deixou a portuguesa prostrada no tatâmi.

A judoca do Benfica, recordista de medalhas em Europeus, com 15, seis das quais de campeã europeia, não se conseguiu levantar e agarrou-se de imediato à perna, contorcendo-se aos gritos e com o braço junto ao rosto.

A aflição da judoca levou de imediato à entrada da equipa médica, com Telma a ficar ainda algum tempo no tapete a ser assistida, antes de se levantar, apoiada pelos médicos, e de sair amparada, mas pelo seu próprio pé.

O combate com Daria Kurbonmamadova parecia equilibrado, sem vantagens notórias de parte a parte, mas, na tentativa de projeção da russa, Telma Monteiro caiu mal, sobre o lado esquerdo do corpo.

O primeiro dia dos Europeus não começou bem para a seleção, que, antes de Telma Monteiro, ainda teve a saída prematura de Rodrigo Lopes (-60 kg) e Joana Diogo (-52 kg), e, já depois, de Maria Siderot (-52 kg).

Rodrigo Lopes foi o primeiro a entrar em ação na Sud de France Arena, com o judoca, também do Benfica, a ceder perante o italiano Andrea Carlino aos quatro segundos do ‘golden score’, período extra após os quatro primeiros minutos.

O judoca, 34.º do mundo, lutou com um adversário teoricamente acessível, face a um ranking inferior, na 62.ª posição, bem como Joana Diogo (32.ª) frente à cipriota Sofia Asvesta (48.ª), com a atleta do Judo Clube de Coimbra a perder muito perto do final.

Num combate muito disputado no solo, Joana Diogo foi imobilizada (osaekomi) pela sua adversária, a 38 segundos do final.

Na categoria de -52 kg, Maria Siderot era quem tinha, teoricamente, as maiores dificuldades neste dia, e a judoca do Sporting não resistiu à britânica Chelsie Giles (quarta do mundo, terceira cabeça de série).

Giles, com um palmarés que contabiliza um bronze olímpico em Tóquio2020, o título de vice-campeã mundial em 2022, de campeã europeia em título (Sófia2022) e um bronze europeu em 2019, venceu com uma imobilização aos 1.28 minutos de combate.