Leitão está de volta a Águeda

Organizada pela Câmara Municipal de Águeda e pela Associação Comercial de Águeda, com produção do Grupo Chiado, a Festa do Leitão regressa nos dias 31 de agosto, 1,2 e 3 de setembro.

A Festa do Leitão aposta numa cultura musical baseada na lusofonia, com uma programação diversificada, apelando ao público jovem e adulto, recorrendo a novos artistas já com créditos firmados assim como a alguns com mais de 20 anos de carreira.

Para além dos momentos musicais, os participantes terão a oportunidade de “celebrar as tradições culturais e gastronómicas do concelho, sendo que para assistir aos concertos devem adquirir os bilhetes nos locais habituais”, afirma Edson Santos, Vice-Presidente da autarquia.

“Esta festa gastronómica passa pela degustação do Leitão da Bairrada, especialidade afamada e sobejamente conhecida e apreciada na nossa zona, em Portugal e por todo o mundo. O certame contará também com uma mostra de vinhos e espumantes bairradinos tão bem representados pelas caves presentes e com a apresentação da doçaria típica do concelho e outras”, sublinha a Associação Comercial de Águeda.

Os bilhetes já se encontram à venda em festadoleitao.bol.pt e nos locais habituais, com os valores a variar entre os 10 euros, para o bilhete diário, e os 35 euros, para passe 4 dias.