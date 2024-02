Legislativas: portugueses em Haia esperaram horas para votar

Centenas de emigrantes tiveram que aguardar esta quinta-feira várias horas junto à embaixada de Portugal em Haia, Países Baixos, para poderem votar antecipadamente nas Legislativas.

De acordo com o Jornal de Notícias, as urnas tiveram mesmo que ser encerradas “para lá da hora estipulada”, tal era o interesse dos portugueses em decidir aquilo que consideram ser melhor para o futuro do seu país natal.

Nos Países Baixos, recorde-se, há 18 mil eleitores.