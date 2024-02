Legislativas: luso-brasileiros incentivados a votar

Associações, coletivos e comités populares de brasileiros vão realizar campanhas de sensibilização para a importância do voto dos imigrantes do Brasil com dupla nacionalidade nas eleições de março em Portugal.

Segundo um comunicado divulgado hoje pelo Núcleo do Partido dos Trabalhadores brasileiros em Portugal, “as associações, coletivos e comités populares vão realizar uma campanha de sensibilização para a população brasileira […] sobre o direito de voto e a importância da participação democrática”.

O comunicado refere-se ao conteúdo e decisões tomadas numa reunião que decorreu no sábado passado entre organizações políticas e sociais de brasileiros, na qual debateram as próximas eleições legislativas em Portugal, marcadas para 10 de março.

A este propósito, lê-se na nota que “diante de projetos que propõem retrocessos sociais, as organizações incentivam a participação democrática da população brasileira e com dupla cidadania, junto das diversas forças do campo da esquerda e progressistas, na base do compromisso e da solidariedade com a defesa da democracia, a igualdade e os avanços sociais”.

Nesta reunião, participaram representantes das seguintes organizações: Argentina no se vende – Asamblea Portugal, ASCULP – Associação Cultura e Cidadania da Língua Portuguesa, Comité de Luta Portugal, Comité Popular de Mulheres em Portugal, Comité Popular de Estudantes Brasileiros em Portugal, Grupo Lecionar em Portugal, Núcleo do PT Portugal e PCdoB.

Entre as suas próximas ações conjuntas está a participação na Manifestação Nacional contra o Racismo e Xenofobia: Vota contra o racismo!, no dia 24 de fevereiro em Lisboa e Porto e a realização da campanha de sensibilização para o voto.

As organizações foram informadas de que “será criado um Gabinete Social na embaixada do Brasil em Lisboa direcionado a acompanhar os problemas da comunidade brasileira e a dialogar com organizações representativas da comunidade”.

Em declarações à Lusa antes da reunião do último sábado, o coordenador do núcleo do Partido dos Trabalhadores (PT) brasileiro em Portugal disse que há “grande preocupação” de boa parte da comunidade imigrante brasileira com as eleições legislativas em Portugal, com a possibilidade do “reviver do que foi o bolsonarismo no Brasil”, mas em Portugal.