Karaté: sub-21 portugueses conquistam cinco medalhas no europeu

A seleção portuguesa de karaté conquistou uma medalha de ouro e quatro de bronze no campeonato da Europa sub-21, juniores e cadetes, que este domingo terminou em Tbilissi, Geórgia.

Numa prova com 1.151 atletas, em representação de 46 países, a cadete Rita Marques (na foto acima) assegurou o único ouro luso, em kata.

Os bronzes foram obtidos pelo júnior João Vieira e pela sub-21 Maísa Caridade, ambos em kata, enquanto, em kumite, o terceiro lugar do pódio foi assegurado pelo júnior José Cassamá, em +76 kg, e o sub-21 Bernardo Fernandes, em -75 kg.

Com os cinco pódios, Portugal terminou em 14.º do medalheiro entre as 46 nações participantes.