Jovens da diáspora desafiados a “saber mais sobre o 25 de Abril”

Já estão abertas as candidaturas à nova edição do concurso História Militar e Juventude, dirigido a crianças e jovens entre os 10 e os 19 anos que frequentem o 2.º ciclo, 3.º ciclo e secundário (regular e profissional) em Portugal e nas escolas portuguesas cá fora. O tema este ano é “O 25 de Abril na minha terra”. As inscrições decorrem até 19 de abril (2024) e a entrega de trabalhos é realizada até 19 de maio.

A 4.ª edição do concurso História Militar e Juventude pretende desenvolver o interesse pela pesquisa, reflexão e divulgação da história do 25 de Abril e da história militar local. O objetivo é que os trabalhos retratem o essencial do dia 25 de Abril de 1974, seja através da vivência da população, ou das ações desenvolvidas pelos protagonistas. O concurso prevê a realização de trabalhos individuais, em pares ou de turma, em formato escrito ou audiovisual.

Os trabalhos vencedores serão selecionados de acordo com o rigor histórico, a relevância das fontes, a forma como a informação é utilizada, a clareza na exposição, e a originalidade, valorizando-se uma reflexão sobre as competências adquiridas. Os prémios a atribuir variam consoante a idade dos participantes e o tipo de trabalho, e incluem desde prémios monetários a livros e experiências.

Uma sociedade mais conhecedora da sua história recente

João Vieira Borges, presidente da Comissão Portuguesa de História Militar, afirma: que “para os jovens, estudar o 25 de Abril de 1974, através da interação com as gerações que a viveram intensamente, é uma maneira singular de compreender a importância dos militares e da instituição militar na construção de um Portugal independente, soberano, democrático e garante dos direitos fundamentais de cidadãos livres e orgulhosos da sua História”.

Miguel Monteiro de Barros, Presidente da Direção da Associação de Professores de História, afirma também que “saber o que custou estabelecer a democracia é fundamental para que as novas gerações a questionem, melhorem e mantenham”.

Por sua vez, a Comissária Executiva da Comissão Comemorativa 50 anos 25 de Abril, Maria Inácia Rezola, explica que “os 50 anos do 25 de Abril são uma oportunidade extraordinária para despertarmos o interesse das gerações mais jovens, já nascidas em liberdade, para este tema. Conhecer a nossa história recente é essencial para que possamos tornar-nos uma sociedade mais participativa, e para que possamos refletir sobre os próximos 50 anos de democracia”.

Primazia ao rigor e à criatividade

Pretende-se que os trabalhos a submeter a concurso se afastem do modelo formal descritivo tradicional, sendo sugerido aos participantes originalidade na abordagem do tema. Podem, por exemplo, realizar reportagens, fazer recriações ou criar narrativas dramatizadas de acontecimentos ocorridos; mas podem também realizar entrevistas ou fazer recolha de testemunhos da época, assim como análises de diversos tipos de fontes, nomeadamente escritas, iconográficas ou materiais.

Uma das novidades da edição deste ano é que os alunos terão de elaborar também uma publicação para as redes sociais Instagram, Facebook ou TikTok com um resumo do seu trabalho.

O concurso História Militar e Juventude é promovido pela Comissão Portuguesa de História Militar (CPHM) e pela Associação de Professores de História (APH), em parceria com a Comissão Comemorativa 50 anos 25 de Abril. Nesta edição, volta a contar com os apoios do Plano Nacional de Leitura 2027, da Associação dos Municípios Portugueses, da Associação 25 de Abril e da Liga dos Combatentes.