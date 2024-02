Jovem emigrante morre em acidente na A7

Um jovem emigrante, natural de Selho São Jorge, em Guimarães, perdeu a vida esta segunda-feira na sequência de um despiste na A7, em Arco de Baúlhe.

De acordo com o portal Guimarães Digital, o homem, de 34 anos, seguia numa viatura ligeira que terá embatido com violência no separador central. O óbito foi declarado no local.

Ainda segundo a mesma fonte, estiveram no local a VMER de Guimarães e os Bombeiros Voluntários Cabeceirenses. O Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR está a investigar as causas do sinistro.

O país de acolhimento do jovem emigrante não foi revelado.

(Imagem ilustrativa)