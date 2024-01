José Luís Carneiro cabeça de lista do PS por Braga

José Luís Carneiro, principal adversário do atual secretário-geral, Pedro Nuno Santos, na corrida à liderança do PS, aceitou o convite da direção dos socialistas para encabeçar a lista de candidatos a deputado por Braga.

Esta posição foi hoje transmitida à agência Lusa por fonte da ex-candidatura do atual ministro da Administração Interna.

José Luís Carneiro, ex-secretário-geral adjunto do PS, foi também cabeça de lista por Braga nas legislativas de janeiro de 2022.

“José Luís Carneiro aceitou o convite que lhe foi feito há vários dias para ser novamente cabeça de lista por Braga. Fez depender a aceitação desta candidatura da realização de um conjunto de esforços, de diálogo e de concertação entre representantes das candidaturas, tendo em vista garantir a inclusão de quadros políticos com grande valor cívico e reconhecimento público”, declarou a mesma fonte socialista à agência Lusa.

“Pese embora haver questões para as quais não foi possível encontrar respostas antes da reunião do Secretariado Nacional [começou ao fim da tarde de hoje], é reconhecido esse esforço e pluralidade”, acrescentou.

Entre outros exemplos de integração que elementos que estiveram ligados à candidatura de José Luís Carneiro apontam, referem-se as escolhas do presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, para ser cabeça de lista pelo círculo Fora da Europa e do deputado Paulo Pisco como “número um” no círculo da Europa.

Ainda segundo fonte ligada ao ministro da Administração Interna, são ainda de destacar as opções por Fátima Pinto como cabeça de lista por Vila Real, após a desistência do médico Álvaro Beleza ou da dirigente socialista Jamila Madeira como “número um” no Algarve.

No caso de Viseu, pela parte do grupo de José Luís Carneiro, destaca-se a inclusão do deputado João Azevedo em lugar elegível em Viseu, ou de Agostinho Santa em Vila Real.