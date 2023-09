José Albano: há muitos portugueses de talento a pensar no regresso

Manchester e Londres foram os destinos escolhidos pelo Programa Regressar para promover esta iniciativa do governo português. O BOM DIA falou com o diretor deste programa, José Albano, na sequência dos três dias de visita a Inglaterra para promover a iniciativa.

“Encontramos portugueses que criaram laços e projetos no país onde vivem, mas que continuam a pensar regressar”, afirmou José Albano, ainda impressionado pelo interesse dos portugueses de Londres e Manchester pelo país natal.

“Não é necessário convencê-los a regressar”, afirmou o responsável pelo Programa Regressar, mas apenas “demonstrar que há condições de segurança e de conforto para poderem fazê-lo”.

José Albano explicou que a rede diplomática e as associações são fundamentais para um “trabalho fora da caixa para sensibilizar, esclarecer as comunidades”. O responsável agradeceu à PARSUK, a associação de graduados portugueses no Reino Unido, pelo apoio nesta iniciativa.

A esse propósito, José Albano revelou que quase 50% dos regressos a Portugal são de pessoas com estudos superiores.

A equipa do Programa Regressar começou o seu périplo no Consulado de Portugal em Manchester na quinta-feira. Na sexta, dia 22 de setembro, em Londres efetuaram atendimento no consulado na capital inglesa, seguindo-se uma sessão de esclarecimento na Embaixada de Portugal. O Programa Regressar articula-se com os adidos da Segurança Social nas missões diplomáticas para difundir a informação sobre as vantagens de voltar a Portugal ao abrigo deste esquema.

No dia 23, sábado, o Programa Regressar contactou diretamente os empresários de Little Portugal para lhes dar a conhecer a iniciativa e responder a questões. José Albano fará um balanço desta ação, em direto, no BOM DIA, no sábado à tarde.

Veja a entrevista completa com José Albano: