Jornalistas croatas ficaram a conhecer o melhor de Portugal

A embaixada de Portugal em Zagreb, na Croácia, levou a cabo uma iniciativa de promoção do nosso país junto de vários jornalistas de publicações locais.

A iniciativa foi realizada através de uma parceria estabelecida com uma agência de viagens e com o jornalista Dragan Nikolić, que reuniram um conjunto de repórteres especialistas na área do turismo.

Na sua residência oficial, a embaixadora Paula Leal da Silva aproveitou a oportunidade para promover, de igual modo, a agenda bilateral entre Portugal e a Croácia para o setor do Turismo.