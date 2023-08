João Sousa está nas meias do Porto Open

O tenista português João Sousa apurou-se esta sexta para as meias-finais do Porto Open, batendo o francês Pierre-Hugues Herbert por 2-0, com 7-6 (7-4) e 6-2, no Complexo do Monte Aventino.

O vimaranense de 34 anos, ex-28.º do ranking ATP e que ocupa a 352.ª posição, afastou um rival que já foi 36.º da hierarquia e é agora o 450.º, indo agora defrontar o carrasco de Gastão Elias, Jules Marie.

“Foi um encontro difícil, contra um jogador perigoso, com muita experiência e muito diferente daqueles que tinha enfrentado, porque varia muito o serviço com um jogo de rede muitíssimo bom e que dá pouco ritmo do fundo do campo. Hoje foi o dia em que me senti menos bem, também pelo estilo de jogo dele. Não ter jogado muito bem e ter vencido é sempre bom sinal”, regozijou-se João Sousa.

Para chegar à 10.ª final no circuito secundário (no principal esteve em 12), o melhor tenista português de sempre vai encontrar Jules Marie, que na ronda anterior superou Gastão Elias.

Na outra meia-final competem o italiano Luca Nardi (153.º) e o francês Antoine Escoffier (162.º).

Na competição de pares, João Domingues e Frederico Silva lideraram por 5-3 no tie-break, mas acabaram por perder diante dos indianos Rithvik Choudary Bollipalli e Arjun Kadhe, que, na final, vão enfrentar os japoneses Toshihide Matsui e Kaito Uesugi.