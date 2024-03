João Reboredo apresenta método para ensinar piano aos mais pequenos

O Centro Cultural Português – Camões no Luxemburgo acolhe a apresentação do livro de João Reboredo, “Piano, o teu primeiro livro”.

O método utilizado para lecionar piano de uma forma não convencional, através de números e cores, exposto neste livro foi recentemente premiado, por uma associação luxemburguesa com o galardão “Zesumme fir Inklusioun”.

João Reboredo dirige uma escola de música no Luxemburgo.

A apresentação do livro terá lugar no Centro Cultural Português – Camões no Luxemburgo quinta-feira, dia 14 de março às 18:00.