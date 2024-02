Investigação global sobre regimes políticos revela crescente autoritarismo

No sentido de uma diferenciação de sistemas políticos temos Democracia Liberal (USA, Alemanha…), Democracia Eleitoral (Portugal, Polónia…), Autocracia Eleitoral (Rússia, Turquia, Ucrânia…) e Autocracia Fechada (Afeganistão, Arábia Saudita, China…).

O Relatório anual do IDEA Internacional sobre o Estado Global da Democracia 2023 examinou os sistemas políticos em 167 países, e baseou o Índice de Democracia nos seguintes critérios gerais: processo eleitoral, pluralismo, liberdades civis, funcionamento do governo, participação política e cultura política.

No Mapa do Índice a escala regista 24 países em que a democracia é plena (Noruega 1° lugar) , 48 com democracias imperfeitas (Portugal no lugar 28 em 2022 piorou para o lugar 31, o pior resultado desde 2013; o Brasil lugar 51), 36 países como regimes híbridos, p.e. Ucrânia (87), Turquia (103) e 59 como regimes autoritários (Angola (109), Moçambique (117) , Rússia (146) Afeganistão (167).

Os motivos negativos que têm vindo a ser apontados para a qualificação de Portugal como “democracia com falhas” ou “democracia incompleta” são: baixa participação política, o mau funcionamento do governo e a reduzida cultura política!

Na escala de 0 a 10 a média global caiu de 5,29 no ano anterior para 5,23.

A globalização com as suas agendas torna as pessoas inseguras e desmoraliza a sua tradição para poder impor outras tradições concorrentes e ideologias destrutoras.

Observa-se uma tendência dos povos do sul global para a esquerda na procura de justiça e nos povos do Norte (norte da Europa e USA) um movimento à direita por sentirem as suas ligações tradicionais ameaçadas.

Se aquilo que move hoje mais as preocupações das pessoas é a imigração e esta é resultado do sistema económico porque não resolvê-la com meios económicos: em vez de colocar a própria cultura à disposição dos que procuram melhor vida seria de levar a economia e fontes de trabalho a esses povos…

António CD Justo