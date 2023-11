Inter quer português Djaló a custo zero

O Inter está interessado em contratar o português Tiago Djaló ao Lille a custo zero. Defesa está em final de contrato, pelo que a partir de janeiro pode iniciar conversações com outros emblemas.

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especializado no mercado de transferências do desporto rei, o conjunto italiano vê com bons olhos o ingresso do português, defesa central que também pode atuar do lado direito do eixo defensivo.

Djaló, recorde-se, está sem jogar por se encontrar a braços com uma rotura de ligamentos.

O futebolista de 23 anos partilhou a formação entre Metralhas, Damaiense e Sporting. Em 2018/20 assinou pelos sub-19 do Milan mas ingressou no Lille na época seguinte. Pelos franceses disputou 102 partidas e marcou três golos.