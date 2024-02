Iniciativa Liberal: emigrantes não são portugueses de segunda categoria

A Iniciativa Liberal não concorda com a existência do Programa Regressar porque, segundo João Cotrim de Figueiredo, cabeça de lista pelo Círculo da Europa, um IRS adaptado poderia compensar muito mais do que o programa existente.

O representante da IL falava durante um dos dois debates organizados pelo BOM DIA com os cabeças de lista pela Europa, tendo manifestado a certeza de que todos os emigrantes desejam regressar um dia a Portugal, “mas para que tal aconteça, é necessário criar as condições necessárias”, e para isso a Iniciativa Liberal pede mais votos, para ter peso político nas decisões.

Para Cotrim de Figueiredo, o Programa Regressar é uma forma de discriminação positiva mas que revela várias limitações: “os portugueses devem ser tratados todos de forma igual; os emigrantes não são portugueses de segunda categoria. O importante é que Portugal cresça e funcione agora para que, mais tarde, aqueles que desejarem regressar o possam fazer”, defendeu.

“Deve haver também uma profunda revisão da rede consular”, que, segundo a IL, não serve e “a resposta do PS não foi eficaz às necessidades dos emigrantes; é ridículo existirem agendamentos realizados via Facebook”, espanta-se Cotrim de Figueiredo que propõe “uma simplificação dos processos e mais recursos humanos nos consulados”.

Por fim, a Iniciativa Liberal quer rever a lei eleitoral criar um círculo de compensação, proposta que já levou ao parlamento este ano: “só assim haverá representação equilibrada”, concluiu.

