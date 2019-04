Ingleses consideram Lexus a melhor marca de automóveis

A marca Lexus foi considerada como o “Melhor Fabricante” no inquérito Driver Power 2019, barómetro da Auto Express que mede a opinião do público sobre a qualidade e a atratividade de automóveis. Os resultados do estudo baseiam-se em experiências do mundo real de milhares de proprietários de automóveis novos no Reino Unido, que colocaram a Lexus no topo de várias categorias. Com uma pontuação de 92,04 %, a marca de luxo foi a mais bem classificada no ranking geral pelo terceiro ano consecutivo.

A marca de luxo, não só alcançou a mais alta classificação para as categorias: interior e conforto, exterior e fiabilidade, como também dominou as categorias Driver Power dedicadas aos modelos. O RX recebeu o prémio de Melhor SUV Premium Grande e foi o mais bem classificado com o melhor para Interior e Conforto; o coupé de RC surge como o Melhor Carro Desportivo e o melhor na fiabilidade e qualidade de construção; o modelo IS foi eleito o Melhor Carro Executivo Compacto e vice-campeão do Melhor Carro Novo do Ano; por fim o modelo GS, foi reconhecido com o Melhor Carro Executivo.

O estudo Driver Power é a maior e mais abrangente pesquisa de satisfação de automóveis do Reino Unido. O sucesso da pesquisa baseia-se na experiência direta de milhares de proprietários de automóveis do Reino Unido que responderam às perguntas do inquérito Driver Power sobre a qualidade, fiabilidade e desempenho do veículo (até dois anos) e a qualidade de serviço que recebem nos concessionários e oficinas da marca.

Para mais informação sobre o estudo clique aqui.