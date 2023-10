Inglaterra no Euro2024

A Inglaterra, vice-campeã europeia, garantiu esta terça-feira a qualificação para a fase final do Campeonato da Europa de futebol de 2024, aumentando para nove o lote de seleções já apuradas para a competição que vai decorrer na Alemanha.

Em Wembley, os ingleses venceram a Itália por 3-1, com golos de Harry Kane, aos 32 e 77 minutos, o primeiro de grande penalidade, e de Marcus Rashford, aos 57, depois de Gianluca Scamacca ter adiantado os italianos, aos 15.

Com o triunfo, a Inglaterra assegurou não só o primeiro lugar no Grupo C, como a 11.ª presença numa fase final de um Europeu, juntando-se a Portugal, Bélgica, França, Espanha, Escócia, Turquia, Áustria e à anfitriã Alemanha.

Já a Itália, campeã europeia em título, que bateu precisamente a Inglaterra na final da última edição da prova, em 2021, foi relegada para o terceiro lugar do grupo, com menos seis pontos do que os ingleses e menos três face à Ucrânia, próxima adversária e que é agora segunda colocada, mas com mais um jogo do que a ‘squadra azzurra’.

Os dois primeiros classificados de cada um dos 10 agrupamentos qualificam-se para a fase final, enquanto as restantes três vagas sairão dos play-offs, a disputar pelos quatro melhores colocados de cada uma das três principais ligas da Liga das Nações (A, B e C) que não conseguirem o apuramento direto.

A fase final do próximo Europeu realiza-se na Alemanha, de 14 de junho a 14 de julho de 2024.