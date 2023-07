Inflação nos EUA cai para 3% em junho

A taxa de inflação homóloga nos Estados Unidos caiu um ponto em junho e situou-se em 3%, o nível mais baixo desde março de 2021,adiantou esta quarta-feira o Departamento do Trabalho.

Em termos mensais, os preços no consumidor subiram duas décimas em relação ao mês de maio.

Com o recuo de 4% para 3%, a taxa de inflação completou um ano seguido de descidas, embora ainda continue acima do objetivo de 2% fixado pelo banco central norte-americano, segundo o índice CPI publicado pelo Departamento do Trabalho.