Igreja portuguesa promove Semana das Migrações

A Obra Católica Portuguesa das Migrações (OCPM), da Conferência Episcopal Portuguesa, vai promover a 51ª Semana Nacional de Migrações em que se integra a peregrinação do Migrante e Refugiado a Fátima, presidida por D. Filomeno Dias Vieira, arcebispo de Luanda.

“Integrada na semana nacional acontece ainda a peregrinação do migrante e do refugiado a Fátima, dias 12 e 13 de agosto, que vai ser presidida por Filomeno Dias Vieira, arcebispo de Luanda”, refere nota enviada às redações.

Filomeno Dias Vieira que preside ainda à Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, pertence à Ordem dos Capuchinos e é doutorado em Teologia pela Universidade Lateranense de Roma.

O tema do Dia Mundial do Migrante e Refugiado 2023: «Livres de escolher se migrar ou ficar» inspira a 51ª Semana Nacional de Migrações, de 6 a 13 de agosto de 2023.

A nota acrescenta que a “vigília de oração noturna será dinamizada pelos secretariados diocesanos, caritas diocesanas e grupos paroquiais”.

Já no dia 13 acontece a “recitação do Rosário na Capelinha, às 9h00, e a Missa com a Bênção dos Doentes e a Procissão do Adeus encerram as celebrações do dia”.

“Neste dia, como é tradição, iniciada há 83 anos por um grupo de jovens da Juventude Agrária Católica de 17 paróquias da então Diocese de Leiria , haverá a tradicional oferta de trigo”, pode ler-se na nota do Santuário.

A peregrinação Internacional Aniversária de agosto, que assinala a IV Aparição de Nossa Senhora aos Pastorinhos, a única de seis que ocorreu fora da Cova da Iria, no Monte dos Valinhos, e fora de um dia 13.