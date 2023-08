Histórico português pesca goleador nas distritais

O avançado colombiano Miguel Moreno, que alinhava no Lixa, dos distritais do Porto, vai representar o Paços de Ferreira, numa transferência “a título definitivo”.

“O FC Paços de Ferreira informa que chegou a acordo para a transferência a título definitivo do atleta Miguel Moreno, proveniente do FC Lixa”, pode ler-se na nota informativa partilhada pelo Paços nas suas redes sociais.

O emblema nortenho destaca as qualidades do avançado, de 19 anos, que, na última época, anotou 30 golos e fez nove assistências em 32 jogos disputados pelo Lixa.

“Esteve em grande plano” e foi “muito importante na conquista do título da Divisão de Honra da AF Porto e na consequente subida [do Lixa] à Divisão de Elite”, acrescenta a mesma nota.

Miguel Moreno é o 12.º reforço do Paços para 2023/24, não tendo sido revelada a duração do contrato do avançado colombiano.