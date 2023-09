Há um golo “made in Portugal” no prémio Puskas

O futebolista português Nuno Santos, com um golo marcado ao serviço do Sporting frente ao Boavista na última temporada, está entre os 11 nomeados para o prémio Puskas da FIFA.

Na 24.ª jornada da I Liga 2022/23, em Alvalade, o ala esquerdino dos ‘leões’ abriu a contagem frente ao Boavista (3-0) com um remate de ‘letra’ já dentro da área, com a bola ainda a bater no poste antes de entrar.

“A bola chegou a Nuno Santos junto à marca de penálti, com quatro defesas adversários a bloquearem o caminho para a baliza. O extremo português do Sporting não se deixou enganar e, de pé esquerdo, deixou os defesas e o guarda-redes sem saberem o que fazer”, lê-se no comentário da FIFA ao golo do jogador do Sporting.

Álvaro Barreal (Argentina), Linda Caicedo (Equador), Julio Enciso (Paraguai), Seong-jin Kang (Coreia do Sul), Sam Kerr (Austrália), Brian Lozano (Uruguai), Guilherme Madruga (Brasil), Ivan Morante (Espanha), Askhat Tagybergen (Cazaquistão) e Beatriz Zaneratto (Brasil) são os restantes nomeados para o prémio Puskas, que assinala o melhor golo de cada ano.