Guterres tenta renovar acordo dos cereais com Putin

O secretário-geral da ONU, António Guterres, enviou uma carta ao Presidente russo, Vladimir Putin, com uma proposta para facilitar as exportações russas de alimentos e fertilizantes e de cereais ucranianos.

De acordo com o porta-voz, Stéphane Dujarric, a carta foi enviada na terça-feira e o foco da proposta é “harmonizar a implementação vital do Memorando de Entendimento com a necessidade vital de manter a iniciativa dos cereais do Mar Negro”.

“O objetivo é remover os obstáculos que afetam as transações financeiras através do Banco Agrícola da Rússia, uma grande preocupação expressa pela Federação Russa e, simultaneamente, permitir o fluxo contínuo de grãos ucranianos através do Mar Negro”, indicou Dujarric.