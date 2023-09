Grécia: camionista português preso há dois anos foi inocentado

Luís Marques, camionista português detido na Grécia por suspeita de tráfico de seres humanos, foi considerado inocente na passada terça-feira.

“Fez-se justiça. Sempre dissemos que o meu marido era inocente e conseguimos provar isso”, afirma Lúcia Marques, mulher do camionista, ao Correio da Manhã.

Recorde-se que o camionista português foi detido em janeiro de 2021 por transportar quatro imigrantes escondidos no interior do reboque do camião, quando ia a caminho da Grécia para descarregar uma carga de garrafas de gás.

De acordo com o Jornal de Notícias, Luís Marques “acabaria por chegar à Grécia no dia 6 de janeiro de 2021, depois de uma viagem de ‘ferryboat’ a partir de Itália. Entregou a encomenda ao cliente e voltou a fazer uma nova carga do camião, desta vez de peúgas, em Atenas”.

Posteriormente, foi detido, no dia 10 de janeiro, durante uma fiscalização da polícia.