Golfistas portugueses falharam “cut” no Qatar

Os golfistas portugueses Pedro Figueiredo e Ricardo Santos falharam este sábado o “cut’ do Commercial Bank Qatar Masters, prova do DP World Tour disputada em Doha, ao terminarem na 114.º posição ao fim das primeiras duas voltas.

Depois de a segunda volta não se ter completado na sexta-feira devido à falta de luz, apenas este sábado ficou definido o “cut” da prova, com Pedro Figueiredo a entregar um cartão com um total de 147 pancadas, com 75 na primeira volta (três acima do par) e 72 (par do campo) na segunda.

Já Ricardo Santos fez os mesmos 147 “shots” nas duas primeiras voltas, com 73 na primeira e 74 na segunda, com os dois golfistas portugueses a ficarem fora das duas últimas rondas, no grupo dos 114.ºs classificados.