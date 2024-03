Galiza: português acusado de simular assalto ao próprio camião

Um cidadão português, com 68 anos, está a ser acusado pelas autoridades da Galiza de ter simulado um assalto ao seu próprio camião.

De acordo com a Rádio Vale do Minho, a Guardia Civil, no decorrer das investigações, veio a descobrir que, na altura em que o suposto roubo terá acontecido, o pesado de mercadorias encontrava-se na Bélgica.

A imprensa espanhola explica também que o cidadão português foi até à esquadra de Benemérita para denunciar o alegado crime que, segundo a sua versão, terá acontecido enquanto descansava numa área de serviço em Pontevedra.

A investigação ainda está a decorrer.