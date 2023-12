Gala da Câmara Franco-Portuguesa juntou centenas de empresários em Braga

“250 empresários franco-portugueses que viajaram até à capital minhota”, afirmou Carlos Vinhas Pereira, presidente da Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa (CCIFP) que celebrou em Braga a sua 15ª gala.

Vinhas Pereira descreveu o evento como uma “linda noite” que contou com a presença do Ministro da Economia e do Mar de Portugal, do Ministro da Administração Interna, do Secretário de Estado da Internacionalização, do Vice-Presidente da Câmara de Braga, de representantes da AICEP e deputados.

“Foram distribuídos 12 troféus e aproveito para parabenizar mais uma vez todos os líderes empresariais vencedores”, afirmou o presidente da CCIFP.

A 15ª Gala da Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa encerrou com um concerto do fadista Camané.

No mesmo dia a CCIFP assinou um acordo de cooperação económica com a cidade de Braga.