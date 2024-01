Frederico X já é rei da Dinamarca

Frederico X já é, oficialmente, Rei da Dinamarca. A Rainha Margarida II assinou este domingo, no Palácio Real de Copenhaga, o documento que oficializa a abdicação do trono, que tinha anunciado na noite de ano novo.

Milhares de pessoas juntaram-se junto ao palácio para ver esta última aparição pública de Margarida II enquanto Rainha e a primeira saudação pública de Frederico X enquanto monarca, ao lado da mulher, a Rainha Maria, originária da Austrália.

Frederico X foi proclamado Rei na varanda do palácio, perante a multidão, pela primeira-ministra Mette Frederiksen. O novo Rei tem 55 anos e é pai, com a Rainha Maria, de quatro filhos, sendo o príncipe Cristiano, agora com 18 anos, o novo príncipe herdeiro.

Aos 83 anos, Margarida II foi o primeiro monarca dinamarquês a abdicar em quase 900 anos.