Foi assim o encontro da comunidade portuguesa na Alemanha com Marcelo

Na Residência do Embaixador de Portugal em Berlim, o Presidente da República participou, acompanhado pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros Augusto Santos Silva, num encontro com cerca de três centenas de portugueses residentes na Alemanha.

Depois de ouvido o hino nacional e das palavras de boas-vindas do embaixador João Mira Gomes, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa elogiou no seu discurso a imagem de competência e seriedade que a comunidade conquistou em terras germânicas, sempre mantendo bem vivos os laços com o país de origem.

