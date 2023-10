Filme de Cristèle Alves Meira conquista Globo de Ouro

O filme “Alma Viva”, da realizadora luso-francesa Cristèle Alves Meira, venceu a categoria de melhor filme nos Globos de Ouro 2023, gala de prémios da estação de televisão SIC.

Nascida em 1983 em Montreuil, França, Cristèle Alves Meira vive em Paris e tem raízes portuguesas entre Viana do Castelo, de onde o pai é natural, e Trás-os-Montes, região onde nasceu a mãe e à qual regressa várias vezes por ano para produzir azeite, e onde rodou a sua primeira longa metragem.

A realizadora agradeceu à família pelo apoio, lembrando ser difícil “realizar e ser mãe ao mesmo tempo”, e afirmou ter muito orgulho nas suas terras portuguesas, destacando a freguesia de Junqueira, em Trás-os-Montes, que inspirou este filme.

O filme “Alma Viva” será projetado no dia 11 de novembro, no Luxemburgo, numa iniciativa do Cineclube Português do BOM DIA.