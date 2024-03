Filipa: da África do Sul para o festival da canção

Filipa é uma jovem lusodescendente que apresentou na segunda final do festival da canção português, na tentativa de obter um lugar na final do festival que dá acesso à Eurovisão, mas que não foi selecionada para a finalíssima que se realiza dia 9 de março.

Filipa Silva, que atua apenas com o nome Filipa, venceu em 2013 uma competição internacional de ‘covers’ promovida por Ryan Seacrest (histórico apresentador do concurso American Idol), com a sua interpretação de “Story Of My Life” dos One Direction.

O concurso trouxe-lhe reconhecimento na África do Sul, a sua terra natal. Lançou o seu single de estreia, “Chills”, no site ryanseacrest.com, e posteriormente a música “Little White Lie”, que alcançou posições de destaque nas tabelas do iTunes e das rádios sul-africanas.

Podemos encontrar Filipa frequentemente entre Nova Iorque e Los Angeles, com produtores e compositores de renome, incluindo a colaboração com Pam Sheyne, conhecida pelo sucesso global “Genie in a Bottle” de Christina Aguilera. Ela destaca-se pelo que chama de “pop-transparente”, expressando opiniões pessoais “a cru” nas suas letras, fazendo por evitar “a previsibilidade pop”.

Durante a pandemia, Filipa concluiu um bacharelato na Harvard University’s Extension School em “Liberal Arts”.

Ouça aqui o tema “You Can’t Hide” que Filipa apresentou no festival da canção: