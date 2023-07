Festival maltês dá três prémios a “Alma Viva” de Cristèle Alves Meira

Na sua primeira edição, o festival Mediterrane Film Awards premiou o filme da lusodescendente Cristèle Alves Meira com três galardões.

O prémio de melhor atriz foi para Lua Michel, filha da realizadora, enquanto que Rui Poças conquistou o galardão para a melhor fotografia. A música de “Alma Viva” foi também premiada, com a banda sonora de Amine Bouhafa a conquistar o prémio respetivo.

O filme de Cristèle Alves Meira, cineasta nascida em Paris de origem portuguesa, conquistou vários galardões internacionais, tendo sido considerado o melhor filme do ano em Portugal ao ganhar o prémio Sophia.

“Alma Viva” conta a história da pequena Salomé, filha de emigrantes portugueses em França, que passa as férias de Verão na aldeia da sua família, em Trás-os-Montes. Ela e a avó, tida como bruxa pelos outros habitantes da aldeia, têm uma ligação muito próxima. Mas quando a velha senhora morre subitamente ao seu lado, a menina começa a sentir o espírito dela dentro de si e quase mata uma das vizinhas, que julga ser responsável pela sua morte.

Produzido pela Midas Filmes em co-produção com França e Bélgica, e estreado na Semana da Crítica, do Festival de Cinema de Cannes, “Alma Viva” marca a estreia em realização de longa-metragem da luso-descendente Cristèle Alves Meira – já conhecida pelas curtas “Campo de Víboras” (2016) e “Invisível Herói” (2019), ambas estreadas em Cannes.

A história, apesar de ficcional, contém diversos elementos biográficos e tenta fazer um retrato da cultura transmontana através dos olhos de uma criança. Filmado, durante o Verão de 2021, em Junqueira, no concelho de Vimioso (de onde é originária parte da família de Cristèle), este drama conta com as actuações de Ana Padrão, Lua Michel (filha da realizadora), Pedro Lacerda, Valdemar Santos e vários actores não profissionais, residentes na localidade.