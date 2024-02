Festival de Clermont-Ferrand premeia filme de realizador luso-suíço

O filme do luso-suíço Basil da Cunha, “2720”, ganhou o prémio para a melhor curta metragem europeia no festival francês.

O festival internacional de curtas de Clermont-Ferrand premiou assim esta coprodução entre a Suíça e Portugal cuja ação decorre num bairro lisboeta.

A Reboleira acorda com a notícia de uma violenta rusga policial, que aconteceu na noite anterior. Camila, uma menina de 7 anos, parte em busca do irmão, Igor. Está preocupada. Igor anda desaparecido. Ao mesmo tempo, Jysone apressa-se: passados 6 anos na cadeia e 5 semanas em liberdade, Jysone finalmente encontrou trabalho e sabe que não pode chegar atrasado. Está à procura de alguém que lhe possa dar boleia enquanto caminha pelos becos do bairro, onde se vai cruzando com amigos e conhecidos, que o atrasam ainda mais. O destino dos dois protagonistas vai acabar por se cruzar da pior forma possível.

O prémio máximo do festival foi para o filme “An Orange from Jaffa” de Mohammed Almughanni, uma coprodução de três países: Polónia, França e Palestina.

A 46ª edição do festival de curtas de Clermont teve mais 160 mil espetadores.