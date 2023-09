Festicante, o festival que une França e Alentejo

A cultura e a gastronomia do Alentejo e de França vão estar em destaque no fim de semana em Aljustrel, no distrito de Beja, na sexta edição do Festicante, iniciativa da câmara municipal para celebrar a diversidade cultural.

Depois de Cuba, Brasil, África, Espanha e Itália, o evento, que decorre entre sexta-feira e domingo no Parque da Vila, é este ano dedicado a França, país com o qual Aljustrel tem “fortes ligações e afinidades”, explicou hoje à agência Lusa o presidente da autarquia alentejana, Carlos Teles.

“[Em França] temos uma grande comunidade de aljustrelenses, especificamente em Hem, cidade com que Aljustrel está geminada e que terá uma importante comitiva presente em Aljustrel nos dias do Festicante”, adiantou.

O eleito disse também que, a par destes laços, Aljustrel “sempre reconheceu o valor da multiculturalidade”, pelo que no Festicante vai também “promover e divulgar o cante alentejano, através das grandes vozes locais, regionais e nacionais”.

“Estamos, pois, muito apostados em abrir as nossas portas a novas culturas e, ao mesmo tempo, acreditamos na força da nossa cultura própria, que só tem a ganhar com a partilha com outras realidades culturais”, frisou Carlos Teles.

O autarca acrescentou que “Aljustrel é uma terra consciente do valor da sua matriz, mas que, ao mesmo tempo, sempre apreciou a riqueza cultural que vem de fora”.

A sexta edição do Festicante arranca pelas 22:00 de sexta-feira, com uma noite dedicada aos anos 1980 e 1990, com as atuações do grupo Relax Synthpop 3 e do dj Filscool.

Pelo palco principal do evento vão ainda passar, no sábado, Jenny (20:00), Buba Espinho (22:00) e dj Grouse (00:30), enquanto no domingo atuam o Grupo de Tocadores de Violas Campaniças (15:30), Nelo Carvalho (19:30) e os Cantadores do Alentejo (21:30).

O programa inclui ainda uma tarde cante alentejano, no sábado, com a presença de diversos grupos corais do concelho, que serão acompanhados pelo Quinteto da Escola de Música de Hem (França).

Provas de vinho, champanhes e queijos de França, ‘showcookings’ de pratos e crepes franceses, animação itinerante, tasquinhas e uma mostra de produtos regionais são outros dos destaques do evento.

Durante o evento será igualmente inaugurada, às 15:00 de sábado, uma exposição coletiva de Eudalix e do Núcleo de Artes Visuais de Aljustrel.