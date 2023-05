Fernando Pimenta conquista prata em Poznan

O canoísta português Fernando Pimenta conquistou a medalha de prata na prova de K1 1.000 metros da segunda etapa da Taça do Mundo de canoagem, que decorre em Poznan, na Polónia.

Tal como sucedeu há duas semanas, na primeira etapa, na Hungria, o canoísta, medalha de bronze da distância nos Jogos Olímpicos de Tóquio2020, ficou na segunda posição, completando a prova em 03.44,56 minutos, a 1,62 segundos do vencedor, o húngaro Adam Varga, enquanto o também magiar Balint Kopasz foi terceiro.

De resto, o pódio de K1 1.000 metros em Poznan foi exatamente o mesmo que se registou na ronda inaugural da Taça do Mundo, em Szeged.

Ainda hoje, o canoísta natural de Ponte de Lima vai disputar as meias-finais de K1 500 metros, sendo que já assegurou a presença na final de K2 500 metros misto, juntamente com Teresa Portela, no domingo, no mesmo dia em que irá disputar a prova de K1 5.000 metros.