Fadista Duarte em espetáculo único em Bordéus

Duarte está de malas feitas para viajar para os Estados Unidos em digressão com Marta Pereira da Costa, mas antes vai a França.

O artista português irá marcar presença no espectáculo de Tributo a Maria da Fé, no dia 6 de março, no Teatro Municipal São Luiz em Lisboa, estando na semana seguinte no sul de França.

Duarte Coxo apresenta-se na Opéra Nationale de Bordeaux, mais propriamente no Grand-Théàtre Salon Boireau, às 18 horas de dia 14 de março.