Exposição sobre portugueses de Andorra continua a ser um êxito

O Grupo de Folclore Casa de Portugal, sediado no Principado de Andorra, em colaboração com o Comú (Câmara Municipal) de La Massana, inaugurou ontem dia 5 de julho na Biblioteca Comunal Antoni Morell, a exposição fotográfica “Integrados”, uma recolha de catorze fotografias realizadas por Mireia Medeiros Carvalgo, membro do Grupo, em diferentes espaços do Principado.

Os membros do Grupo de Folclore Casa de Portugal, trajados com a vestimenta popular do Alto Minho, percorreram as sete paróquias do país para recrear atividades do quotidiano português da primeira metade do século XX.

A cerimónia inaugural esteve a cargo da Vice-presidente da Câmara de La Massana, Eva Sansa Jordan e do Diretor Artístico del Grupo de Folclore Casa de Portugal, José Luis Carvalho na presença da Ministra de Cultura, Juventude e Desporto, Mònica Bonell Tuset, a Deputada do Parlamento andorrano e ex-ministra de Cultura, Silvia Riva Gonzàlez. Assistiram também os vereadores do município de La Massana, Jordi Areny Armengol, Sergi Gueimonde Bujaldon, Alexia Verdaguer Masardo assim como da Diretora de Cultura de La Massana, Montse Checa Granja, a Presidente do Grupo de Folclore Casa de Portugal, Vania da Costa Novais, e ainda inúmeros assistentes portugueses e andorranos que não quiseram perder o evento cultural.

Após os discursos inaugural foi projetado o documentário realizado por Marc Medeiros que captou em vídeo os momentos mais divertidos das sessões fotográficas e recolheu testemunhos de personalidades de Andorra sobre a riqueza do património arquitetónico e impressões sobre o trabalho integrador e cultural do grupo.

No final da cerimónia foi servido a todos os presentes, por parte dos membros do Grupo, um Porto de honra e houve oportunidade de trocar impressões com alguns dos intervenientes da exposição.

A exposição poderá ser visitada até ao dia 28 de julho em horário de abertura da biblioteca. No mês de agosto está prevista a continuidade da exposição, desta vez na paróquia de Canillo.